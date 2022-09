C'est quoi un artiste 15 secondes ?

Créer une vidéo sur Tiktok ou un réel sur Instagram c’est presque devenu un geste banal du quotidien. Et quand on crée ce genre de contenus, il y a souvent un élément essentiel au bon fonctionnement de cette vidéo, c’est la musique. Souvent il s’agit d’une loop de 15 secondes qui, tantôt accompagne ton défi dance sur Tiktok, tantôt va apporter la touche de style à ton réel de vacances à Marseille (oui, y mettre "Bande organisée" en fond, ce serait trop facile). Et cette touche de style, cette nécessité, c’est aussi devenu une opportunité pour nombre d’artistes, souvent dans l’ombre, les beatmakers et surtout les loopmakers. Qui sont-ils ? Ce sont les artistes qui produisent ces sons qui peuvent devenir viraux et le permettre de se faire connaître.

Quand on se balade un peu sur Youtube (voire qu’on s’y perd pendant presque une matinée), on ne compte plus les vidéos tuto avec des titres bien accrocheurs : "Comment devenir un beatmaker grâce à TikTok ?", "Comment les musiciens sont passés de 0 à 100.000 fans en 2022" etc… Bref, les réseaux sociaux seraient-ils une voie de plus en plus royale pour les beatmakers et les loopmakers ?

Des loops qui chamboulent

Austin Millz par exemple : c’est un artiste américain de Harlem, qui s’est fait connaître via ses vidéos un peu folles sur des toits ou face à la mer et des sessions de beatmaking. Sur Instagram, il compte 391 K followers, 127,5K sur Tiktok. A ce jour, le beatmaker vient de sortir un remix d’ "Always Be My Baby" de Mariah Carey et il vient d’être signé en major chez Sony/ Ultra records. Certains de ses beats ont été utilisés dans 184.000 réels sur Instagram.