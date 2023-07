C’est quoi Threads, ce réseau social qui veut la peau de Twitter et qui compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs ?

Threads, c’est l’histoire d’une nouvelle application qui a réuni 30 millions d’utilisateurs en deux jours. Ce lundi, le réseau social a atteint la barre des 100 millions d'utilisateurs inscrits.

Lancé par Meta, la maison-mère de Facebook, le 6 juillet, ce nouveau réseau social sur mobile entend bien concurrencer Twitter. En cause : les deux applications présentent de fortes similitudes. "L’idée de Threads c’est vraiment de recréer ce que Twitter avait promis d’être au départ, à savoir, une plateforme de conversation publique, un espace de dialogue et d’échange d’idées libres et ouvertes", nous explique Nicolas van Zeebroeck, professeur d’économie et stratégie numériques à l’Université libre de Bruxelles.

Une interface qui n’a rien de déstabilisant puisqu’on retrouve le traditionnel cœur pour le like, l’icône en forme d’avion en papier pour l’envoi en privé ainsi que la petite bulle pour répondre, ajouter un commentaire. Chaque message reste limité à 500 caractères et il est possible d’inclure des photos ou une vidéo d’une durée allant jusqu’à cinq minutes.

Alors, qu’est ce qui change ? Pour l’instant, la valeur ajoutée de Threads ne saute pas aux yeux.