C’est quoi les volcans de glace découverts sur Pluton ?

A la manière d’un volcan de magma comme on en a sur Terre, les volcans de glace (qui ont déjà pu être observés ailleurs dans le système solaire) sont formés par un mouvement d’eau et de glace venant du sous-sol vers l’extérieur, via un canal.

Une fois à la surface, l’eau se transforme en glace au contact de l’air extrêmement froid qui règne sur Pluton (ou d’autres planètes). Ce qui donne des coulées de glace et des dômes étranges autour des volcans.