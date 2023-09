C’est quoi les DINKs, ces nouvelles cibles des sites de voyage ?

Quand sonne l’heure de la rentrée des classes, d’autres entament tout juste leurs vacances. C’est notamment le cas des couples actifs sans enfant, plus connus sous l’acronyme anglophone "DINKs", sur-représentés parmi les vacanciers de septembre.

On les appelle les "Double Income No Kids" (DINKs). Derrière cet acronyme un brin énigmatique, se cachent les couples sans enfant qui bénéficient de revenus économiques fixes. Un terme anglophone employé depuis plusieurs décennies, mais récemment popularisé par les réseaux sociaux, notamment TikTok. Et cela n’a pas échappé aux agences de voyages et sites de réservation : 95% des recherches sur le site au mois de septembre sont effectuées par des DINKs puisque les lieux de villégiature sont en principe exempts d’enfants.