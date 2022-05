C'est quoi le tempeh, cette alternative végétale à la chair de poisson ?

C'est un ingrédient que les végans ont intégré dans leur alimentation depuis bien longtemps. Désormais, le tempeh gagne en popularité à force d'être conçu comme un aliment de base pour composer des alternatives aux produits alimentaires d'origine animale. Cette pâte qui partage une vraie ressemblance avec le tofu est même au cœur d'innovations pour remplacer poissons et crustacés. La marque Better Nature ambitionne par exemple de commercialiser sa recette à l'horizon 2026.

Avant de déguster ce futur poisson végétal, il faut commencer par le début et découvrir ce qu'est le tempeh. Disponible au rayon bio, cette recette en provenance d'Indonésie se présente sous forme de bloc à la couleur légèrement brune. On peut le confondre avec le tofu, d'autant que le tempeh est aussi fabriqué à partir de graines de soja. Pourtant, ce n'est pas la même chose.

Dans le cas du tofu, qui est d'origine chinoise, c'est du lait de soja qui est caillé avant d'être pressé pour se présenter sous cette forme que l'on connaît, c'est-à-dire compacte avec un aspect soyeux. En ce qui concerne le tempeh, le procédé de fabrication est différent.

La recette est le résultat d'une fermentation que l'on active en ajoutant un champignon dans des graines de soja préalablement cuites puis écrasées.

Sur le plan gustatif, le tempeh remporte la bataille face au tofu grâce à un léger goût de noix et ses notes fumées. A en croire la marque Better Nature, le vainqueur a aussi du succès quand il s'agit d'évoquer les aspects nutritionnels. Le tempeh contient plus de fibres, de protéines et de fer que le tofu.