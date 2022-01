C'est quoi le "revenge travel" ?

Il faut lever sinon assouplir les interdictions de circulation internationale. Cette recommandation a été partagée par l'Organisation Mondiale de la Santé il y a quelques jours. D'après l'instance, empêcher les touristes de voyager ne permet pas d'enrayer la pandémie. Voilà qui est dit.

Cela ne fera qu'apporter de l'eau au moulin à tous ces voyageurs dans les starting-blocks qui ont faim d'évasion. Alors que les experts se passent le mot pour évoquer le variant Omicron comme un signe de fin du Covid-19, ces pronostics - s'ils s'avèrent exacts - devraient engendrer en effet un phénomène touristique : le "revenge travel".

En anglais, "revenge" signifie se venger. Il s'agit surtout de rattraper le temps perdu. Ces "revenge travelers" pourraient d'autant plus avoir envie de se lancer tête baissée dans la réservation de projets touristiques qu'on leur a annoncé la fin des restrictions à plusieurs reprises. Le journal canadien The Globe and Mail avait évoqué l'idée d'un "revenge travel" dès début 2021.