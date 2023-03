Nos queens, lunettes à la main, vont lire en leurs concurrentes comme dans des livres ouverts. Le principe du "reading challenge" ? Balancer les meilleures punchlines ! Avec humour et férocité, elles doivent pointer les failles et les défauts des autres candidates. Pas de stress, nos queens s’aimeront d’amour malgré ces vacheries ! Qui est la plus "langue de vip" ? Découvrez le sans plus attendre dans cette vidéo !