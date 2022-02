C’est quoi le problème avec les Victoires de la musique ?

Le manque de diversité dans la sélection est régulièrement pointé du doigt depuis plusieurs années. L’an dernier, Lous and the Yakuza s’amusait même de se voir sélectionnée aux côté d’Yseult et d’Aya Nakamura : "Trois femmes noires, que leur arrive-t-il ?", écrivait-elle ironiquement avant de tout de même saluer chaque petit pas en faveur de la diversité. "Ma couleur de peau, mes cheveux, ma corpulence, tout est politique, réagissait quant à elle la chanteuse Yseult. Je représente les minorités, la diversité et l’inclusivité". Il semblerait donc que le jury des victoires ait fait marche arrière puisqu’il n’y a pas de noir(e) s dans leur sélection cette année.

"Ces critiques se font de plus en plus entendre ces dernières années et des études montrent depuis longtemps que (le monde de la musique) n’est pas très diversifié, que ce soit au niveau de l’origine ou de la couleur de peau, mais aussi de la classe sociale et du genre", avance Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue à l’UCLouvain. Ce manque de diversité aurait un impact sur le lancement (ou plutôt le non-lancement) de certaines vocations. "Cela joue sur les rôles modèles et la motivation à se lancer dans une carrière, musicale en l’occurrence, explique-t-elle. Lorsqu’on a l’impression de ne jamais être représenté, on se dit que ce n’est pas pour soi". Et forcément, si moins de personnes noires se lancent dans la musique, cela renforce le fait que le milieu est majoritairement blanc.

Un jury très opaque

Face à ces critiques, on se pose la question : qui décide de la sélection des artistes nommés dans les différentes catégories ? Les nominations sont réalisées par un collège de 900 votants, mais on ignore leur identité. L’association qui gère les Victoires a un conseil d’administration composé de professionnels du milieu, et c’est elle qui décide de la sélection des votants. Jusque 2020, ce jury était composé exclusivement de membres de l’industrie musicale. Mais il y a deux ans, l’association a décidé de passer de 600 à 900 votants, les 300 votants supplémentaires étant des personnes "hors industrie" sélectionnées sur base d’une lettre de motivation. Cependant, le vote étant organisé en deux tours pour obtenir les trois artistes par catégorie, seul le deuxième tour a été élargi à ces votants non issus du milieu.

Avec ce nouveau système et l’ouverture des votes du public pour les catégories "Concert de l’année" et "Création audiovisuelle de l’année" (en plus de la "Chanson originale de l’année"), l’académie espérait probablement faire preuve de plus de transparence et d’ouverture dans son système de votes. Elle a également laissé tomber en 2020 toutes les catégories liées à des genres musicaux (rock, musique urbaine, électro,…) pour des catégories plus généralistes (album de l’année, révélation,…).

La catégorie musique urbaine était d’ailleurs particulièrement contestée, décrite comme " un fourre-tout, une immense paëlla indigeste " par Kery James, sélectionné dans cette catégorie en 2009. Mais les critiques sur l’opacité et l’entre-soi du système perdurent. "La majorité des gens qui votent sont des hommes, puisque c’est l’industrie qui vote. Les labels font des deals entre eux : je vote pour ton artiste, tu votes pour mon artiste…", déplorait notamment Camelia Jordana l’an dernier.

Cette année, c’est Grand Corps Malade qui s’en est plaint en découvrant qu’il n’était sélectionné dans aucune catégorie. D’après lui, les artistes issus des grosses maisons de disques sont avantagés par rapport aux labels indépendants. "Il y a une répartition entre les maisons de disques qui est compliquée, explique le slameur. Avec mon producteur Jean-Rachid, on a un petit label indépendant. Dans tout le label, on a un votant, c’est moi. Sauf que les majors, ils ont 45 votants et ils ne vont pas voter pour un artiste qui est sur un label indépendant, ils vont voter pour leurs artistes, c’est normal. Du coup, forcément, ça interroge sur le système de vote".

Malgré les tentatives de la part des organisateurs des Victoires de la musique pour tendre vers plus de représentativité, les appels au boycott et les critiques se répètent chaque année face à ce jury très opaque. "On a en face des personnes qui ont l’impression d’être détentrices d’une norme universelle, souvent de bonne foi, analyse Jacinthe Mazzocchetti. D’autres se disent 'blind color', affirmant qu’elles ne font pas attention à ça et qu’il n’y a que la qualité de la personne qui compte, alors que ça joue toujours dans nos regards, de manière positive ou négative".

Le monde du rap, à l’image de Sopico cette année, semble de plus en plus se détourner des Victoires de la Musique face à ce que beaucoup ont toujours ressenti comme du mépris, ou en tout cas un certain snobisme de la part de l’industrie musicale française. Et quand on regarde le classement des artistes les plus écoutés, on se dit que les rappeurs n’ont finalement pas besoin de cette certification du milieu pour toucher un large un public.