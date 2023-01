C'est quoi le contrat de gestion ?

À chaque négociation de contrat, les missions et obligations de la RTBF se confirment ou évoluent pour être plus en phase avec les réalités de la société, les développements technologiques et les usages médiatiques.

Le 6ème contrat de gestion (2023-2027) vise d’une part à nourrir et renforcer les liens entre le média public et les citoyennes et les citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais également à intensifier ses collaborations avec l’ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels et associatifs de son écosystème, spécialement avec les producteurs audiovisuels indépendants, la presse écrite et le monde éducatif et culturel.