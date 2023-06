C’est quoi la "nourriture de Blancs" qui buzz sur les réseaux sociaux en Chine ?

Au-delà des moqueries que suscitent ces repas froids ou simples, ou de la question potentiellement raciste d’utiliser l’expression "nourriture de blancs", ces échanges démontrent surtout combien la nourriture est un marqueur évident d’une culture. Pour les Chinois, la cuisine est le résultat de multiples ingrédients, d’assaisonnements et de sauces que l’on accommode.

Pour autant, si certains étudiants chinois partagent leur surprise, sinon leurs critiques, d’autres précisent bien avoir adopté ce régime alimentaire depuis qu’ils habitent en Occident. Sur Radio Canada, la professeure en sociologie Amy Hanser indique que cette tendance digitale "symbolise un changement de mentalité chez les jeunes chinois et une opposition à une vie de labeur". A travers ces vidéos, les étudiants démontrent leur rejet du modèle de vie chinois, que l’on surnomme "996" pour signifier que l’on travaille de 9h à 21h, et ce six jours par semaine. Un schéma qui impose aussi de devoir cuisiner pour le repas du lendemain midi. Avec les menus occidentaux, les étudiants chinois peuvent se libérer de ce genre de contraintes.

De son côté, une professeure adjointe à l’École de gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon Fraser (SFU), Tammara Soma, analyse cette tendance d’une autre façon. Il s’agit plutôt de se réapproprier le sarcasme quand le sujet culinaire est abordé dans une conversation. On ne peut en effet pas nier que les Occidentaux décrivent depuis longtemps la nourriture asiatique dans son ensemble comme des spécialités dites exotiques, voire parfois étranges… "La stigmatisation persistante contre la nourriture chinoise était étroitement liée aux histoires de sentiment anti-chinois aux États-Unis", a déclaré au Washington Post Lisa Li, une tiktokeuse connue pour être une militante ayant cofondé un journal spécialisé pour les restaurants chinois à New York.