C’est quoi l’éco-anxiété ?

La bonne nouvelle, est que l’éco anxiété n’est pas une pathologie : selon la plupart des psychologues, les personnes écoanxieuses sont des personnes plutôt saines… dans un monde qui, lui, ne l’est pas du tout !

En bref, l’éco-anxiété, est plutôt utile et nécessaire dans un système économique et social qui perd la boule : cela permet de se rendre compte que nous sommes déjà dans un état d’urgence climatique… Il s’agit maintenant, de trouver ensemble les solutions.

" 2 minutes avant la fin du monde " explique et clarifie un aspect lié à l’écologie pour répondre aux attentes de nos publics sur les questions de l’écologie et conscientiser davantage ceux qui ne le sont pas.

