C'est quoi l'amour ? Réponse dans ces 3 albums

Carl Norac et Carole Chaix, nous emmènent dans la rue des Amour, la rue la plus grise d’une ville grise. " Un endroit moche avec un nom tendre, répètent les gens. " Pourtant, il y a de la couleur et de l’amour derrière chacune de ces portes. Au fil des pages, vous partez à la découverte des différents habitants de cette rue en compagnie d’un enfant, le narrateur de cette histoire. Derrière les numéros se cachent une trentaine de vies, de portraits écrits et illustrés avec talent. Au numéro 18, se trouve la vieille et ses légumes, chez elle il y a une bonne odeur de nourriture. L’autre jour, elle a fait de la soupe… De la soupe au sourire. Au numéro 6, il y a monsieur Tanpis, il ne sait dire que ça Tant pis ! Au numéro 27 vit la menteuse, quand elle ment son nez s’allonge, pour de vrais ! Ça arrive à tout le monde de mentir, mais elle, c’est pour faire pleurer les autres. Au numéro 4, il y a un couple d’amoureux Madame Yin et Monsieur Yan, ils sont amoureux depuis tellement longtemps, qu’ils se ressemblent et font la même chose. Au numéro 41 bis, pas d’amour ici. Juste un panneau qui précise : " - Ici au 41 bis, on ne s’embrasse pas. " Un magnifique album, illustrés aux crayons, au Bic et aux couleurs. Fait de poésie et d’histoire de personnages attachants et parfois déroutants, tel que les personnes que nous rencontrons au quotidien.