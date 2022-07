C'est quoi Geneva, le nouveau réseau social qui buzze chez la génération Z ?

Fondé en 2019 à New York, aux Etats-Unis, le réseau social a officiellement été lancé en mars 2020. Depuis, la plateforme est accessible dans de nombreux pays (France, Espagne, Royaume-Uni mais aussi Vietnam, Zimbabwe et Yémen) aussi bien sous iOS qu'Android et sur ordinateur comme sur Mac.

"Plus organisé que GroupMe, plus privé que Facebook et plus amusant que Slack", peut-on lire sur le site du réseau social. Geneva propose aussi bien de publier des posts longs dans des forums comme sur Reddit que de lancer des chats en vidéo, en audio ou à l'écrit. Les utilisateurs établissent leur "Home", une page d'accueil rassemblant les "rooms", soit des groupes dédiés à des sujets particuliers. Ces "rooms" peuvent être soit publiques soit privées.

Tout comme sur Twitter, les utilisateurs peuvent mentionner les autres internautes avec "@" suivi de leur pseudo, répondre avec un "thread", ajouter des fichiers, lancer des sondages, épingler des contenus et réagir avec des emojis.

Les messages privés sont également possibles sur Geneva ainsi qu'établir son propre agenda, qui pourra réunir aussi bien des invitations que des rappels.