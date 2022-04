C'est quoi, exactement l'inflation ? Et pourquoi ça a aussi des effets positifs?

Cela fait des mois que l’indice des prix à la consommation s’envole et atteint des records. En mars, l’inflation belge a même affiché son niveau le plus élevé depuis mars 1983. On parle donc beaucoup de cette notion, si bien qu'il est parfois difficile d’en mesurer la portée. Or, ce concept économique est essentiel pour comprendre la hausse des prix actuelle.

Comme l’explique notre journaliste économique Simon Bourgeois, l’inflation représente simplement l'augmentation du coût de la vie sur un an. "Quand on vous dit qu’en mars, on a eu une inflation record de 8,3%, ça veut dire qu’une paire de chaussures qui coûtait 100 € en mars 2021, coûte aujourd’hui 108,3 €. Elle a donc augmenté de 8,3 €."

Bien entendu, il s’agit d’une moyenne par rapport à l’ensemble de notre consommation. "Peut-être que la paire de chaussures dont on parle a augmenté de 2%. Mais à côté de ça, votre facture d’électricité a augmenté de 40%. Mais au total, le coût de la vie aura donc augmenté de 8,3% en un an."

L’inflation est nécessaire

Pour autant, il ne serait pas souhaitable que les prix restent stables constamment. Une inflation à 0% n’aurait rien d’idéal. Cela peut paraître étonnant, mais pour les banques centrales, l’inflation a plusieurs intérêts.

Tout d’abord, l’inflation est un moteur économique. En d’autres termes, elle encourage à consommer. "Si les prix augmentent, il vaut toujours mieux acheter aujourd’hui que demain. Dans une économie de croissance, l’inflation soutient donc l’activité", souligne Simon Bourgeois. À l’inverse, lorsque les prix restent stables ou diminuent, on attend pour consommer.