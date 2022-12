C'est quoi cette plante qui va nous tenir éveillés naturellement en 2023 ?

A l'heure où les consommateurs cherchent d'autres solutions pour préserver davantage leur santé sans se priver de la caféine nécessaire pour être performant au travail, le marché des alternatives est annoncé comme une nouvelle tendance alimentaire de fond, pouvant peser près de 20 milliards de dollars à l'horizon 2032. D'après un rapport économique du cabinet Fact MR, c'est un marché qui devrait être alimenté par une croissance annuelle estimée à 4,2%.

Les Européens représentent les consommateurs les plus intéressés puisque le Vieux Continent détient la plus grosse part de ce marché (27,1%). Pour l'abreuver, de nouveaux aliments, pourtant vieux (presque) comme le monde, sont mis sur le devant de la scène par les marques, concourant ainsi à façonner de nouveaux modes de consommation. C'est donc tout sauf un hasard si le distributeur américain Whole Foods a désigné une plante nord-américaine comme l'une des tendances food de 2023...