C'est quoi cette petite boîte noire que Wout van Aert a derrière la tête sur le podium du Tour ?

Principal animateur du Tour de France depuis la 1e étape au Danemark, Wout van Aert n'en finit plus de monter sur le podium. Maillot jaune, maillot vert, combativité, le Belge défile chaque jour et profite des clameurs de spectateurs évidemment acquis à sa cause.

Images un peu plus surprenantes qui n'ont pas échappé à grand-monde, à chaque fois que WvA monte sur le podium, il est accompagné par une mystérieuse petite boîte noire, collée derrière sa tête.

Un boîtier qui a suscité pas mal d'interrogations sur son origine et sa fonction. Maarten Vangramberen, journaliste chez Sporza, a profité de l'arrivée jeudi pour poser la question au principal intéressé.

Et la raison est finalement assez simple : "Pendant ce Tour de France, je suis suivi par Netflix qui veut faire un documentaire. Visiblement, ils veulent savoir ce que je dis après la course. C'est pratique, en étant derrière ma tête, le boitier n'est pas dans le chemin. C'est que ça. Ils veulent savoir ce que j'ai à dire dans la mixed zone."

En début d'année, Netflix avait en effet annoncé préparer un documentaire sur le Tour de France. Documentaire produit par le même réalisateur que l'ultra populaire "Drive to Survive" qui scanne le monde de la Formule 1 depuis quelques années. Il est prévu pour début 2023 !