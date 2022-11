C’est quoi cette manie improbable des Gallois sur les photos d’équipe ?

Cela ne vous a sans doute pas échappé. Ou peut-être que si, finalement. Depuis le début de cette Coupe du monde, le pays de Galles défraie la chronique au moment de faire la traditionnelle photo d’avant-match. Parce que là où toutes les autres équipes s’alignent d’ordinaire en rang d’oignon de façon hyper traditionnelle, les Gallois, eux, ne respectent… absolument rien.

Face aux Etats-Unis, ils n’étaient que trois à être debout, devant 8 joueurs accroupis. Contre l’Iran dans la foulée, la rangée de joueurs debout était légèrement décalée vers la gauche par rapport aux autres. Une tradition assez drôle que les Gallois cultivent depuis des années maintenant, sans forcément qu’on en parle.

Mais alors, d’où vient-elle ? Difficile à dire à quand ça remonte. Le journal La Dépèche a déniché une photo datant de… 1958 où les 11 joueurs Gallois ont les bras croisés au moment de faire la photo d’équipe. Etais-ce volontaire à l’époque ? Impossible à dire.

Johny Williams, international depuis 2013, cultive la thèse selon laquelle cela était tout à fait involontaire au début : "Je me suis retrouvé dans des photos comme celles-ci et on posait mal par accident. Je pense qu’on n’est pas vraiment doués pour çà et que maintenant on le fait pour plaisanter."

D’abord involontaire, cette drôle de manie est finalement presque devenue le porte-bonheur de toute une génération. En 2016, quelques semaines après la demi-finale historique acquise à l’Euro, Joe Ledley expliquait : "Au début, on n’y réfléchissait pas. Mais peu à peu, on a constaté que les gens commençaient à le remarquer. C’était marrant. Cela nous a porté chance aussi. Ce n’est pas de la superstition mais je pense qu’on ne sait juste pas faire de photos correctes."

Entre superstition, tradition insolite et maladresse chronique, difficile de dire d’où vient cette drôle de manie. Toujours est-il qu’elle nous fait bien rire.