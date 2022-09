C'est quoi cette histoire de sac à main en pain rassis ?

Fondée en 2018 par Olivia Cheng, la marque Dauphinette est connue depuis ses débuts pour ses vêtements conceptuels et sa mode durable et éthique.

Elle transforme fruits du dragon et autres plantes en de véritables tenues grâce à une résine écologique.

Assez spectaculaire, il faut le dire. Il suffit de passer quelques minutes sur l'e-shop de la marque pour découvrir nombre de looks surprenants, comme ce top en cotte de mailles à la fraise (de vraies fraises !), ces boucles d'oreilles fabriquées à partir de tranches d'oranges ou encore ce tote bag conçu à partir de 48 marguerites.

Et bien sûr, il y a ces sacs à main en forme de boules de pain, baguettes et autres croissants présentés pendant la Fashion Week de New York. Sur l'e-shop, on peut déjà apprécier l'une des anciennes versions de ces sacs hors du commun, dont le Daisy Bread Bag. Créé en collaboration avec l'artiste Yukiko Morita, le modèle a été "fabriqué à partir d'un véritable pain de mie excédentaire, cuit, évidé et réimaginé en un délicieux sac à main (…) enduit d'une résine écologique antibactérienne et antifongique". Une pièce proposée en édition limitée qui fera à coup sûr son petit effet lors de vos prochaines soirées.