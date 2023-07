Russell Crowe, de passage au festival du film Karlovi Vary en République tchèque, a confié à Variety qu’il pensait sérieusement à prendre sa retraite.

"Tu te regardes dans le miroir et tu te dis : 'Mais bordel, c’est qui ce type ?' " a-t-il déclaré au magazine. Il continue : "Ridley Scott (réalisateur de Gladiateur) est mon modèle : il continue de découvrir de nouvelles choses dans son boulot. Alors soit je continue comme ça, soit je m’arrête et vous n’entendrez plus jamais parler de moi. Je n’ai toujours pas décidé, ce sont deux choix très crédibles ".