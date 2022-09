"C’est que du toc", un YouTubeur s’est introduit illégalement dans Fort Boyard

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les coulisses de l’émission Fort Boyard ? Vous en rêviez et il l’a fait, le YouTubeur Max Von Croft s’est introduit dans le mythique fort de Charente-Maritime. Une escapade filmée qui a ravi les internautes mais pas la production de l’émission qui a décidé de porter plainte.

Une nuit de septembre 2021, le YouTubeur explorateur Max Von Croft à bord d’un kayak accoste aux pieds du Fort Boyard, il sort sa corde et escalade sur 20 mètres la paroi. Le voilà entré illégalement dans le site le plus connu de Charente-Maritime. Débute alors un séjour de deux jours au sein du fort, l’occasion pour le YouTubeur d’explorer et de filmer les moindres recoins de ce monument, décor mythique de l’émission Fort Boyard.

Et là, c’est la désillusion, "Je ne vais pas vous montrer trop de décors d’épreuves, parce que vous risquez d’être extrêmement déçu, c’est que du carton-pâte. Il y a des installations techniques et des câbles partout, c’est ultra cheum, mais ça ne se voit pas du tout à la télé" confie-t-il avant de nous emmener visiter la vigie du Père Fourras. Dans sa vidéo, on découvre la plateforme élévatrice, la grande cuisine équipée, l’infirmerie, le bar, les costumes et décors. Max vous dévoile les coulisses du Fort, ses déceptions, les lieux impressionnants et plusieurs d’anecdotes.

Si Max a réalisé le rêve de milliers de téléspectateurs, il est aussi entré illégalement dans le fort, s’exposant ainsi à des poursuites. Mais malgré les risques encourus dont il était conscient, le jeu en valait la chandelle. "Très clairement l’aventure la plus épique de ma chaîne […] La vidéo risque de ne pas rester en ligne très longtemps." Et il ne s’est pas trompé, le 23 mai 2022, soit deux semaines après sa sortie, la vidéo est supprimée suite à une plainte d’Adventure Line, la production de l’émission auprès de YouTube. Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que la vidéo soit à nouveau disponible.

Pour Advendture Line, ce que Max Von Croft a fait est très dangereux, il aurait pu tomber en escaladant et personne n’aurait su venir le secourir puisqu’il n’y a que très peu voir pas du tout de réseau dans le fort.

Ce tournage secret n’a pas fait rire la société de production qui a déposé plainte à la suite de la publication de la vidéo. Auparavant, la production n’avait rien remarqué.