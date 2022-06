C’est prouvé, les villes colorées ou végétalisées ont un impact positif sur notre moral

Une équipe de chercheurs de l’université de Lille s’est servi de la réalité virtuelle pour mesurer l’impact de la végétation et de motifs colorés en ville. Ils ont équipé 36 participants d’un casque de réalité virtuelle et de capteurs oculaires et cardiaques pour les faire évoluer en immersion dans un environnement urbain virtuel aux différentes configurations (avec ou sans végétation, ou avec des motifs colorés sur des chemins). Ils ont également été amenés à compléter un questionnaire sur leur ressenti.

Les scientifiques ont constaté que les participants marchaient plus doucement lorsqu’ils étaient entourés de verdure virtuelle, ce qui contribuait à diminuer leur rythme cardiaque. Ils ont également passé moins de temps à regarder le sol et plus de temps à observer leur environnement. Des résultats qui indiquent qu’ils vivaient une expérience agréable.