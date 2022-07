C'est prouvé : les chiens rendent les quartiers résidentiels plus sûrs.

On prend la décision d'adopter un chien pour de multiples raisons, comme offrir un compagnon de jeu à ses enfants ou encore assurer la sécurité de ses proches. Mais pas uniquement ! La présence de canidés dans un quartier résidentiel contribue à le rendre plus sûr, selon une nouvelle étude américaine.

Des chercheurs de l'université d'État de l'Ohio ont constaté que les quartiers où il y a de nombreux chiens domestiques présentent des taux plus faibles d'homicides, de vols et d'agressions physiques graves que ceux où les toutous se font plus rares.