C'est prouvé, le chocolat est un allié de notre quotidien !

A propos du chocolat, les études s'enchaînent sans jamais se ressembler, ou presque. Manger un carré serait ainsi bénéfique pour le rythme cardiaque dans la mesure où cela éviterait au cœur de battre de manière irrégulière. En d'autres termes, on aurait moins de risque d'être diagnostiqué d'une fibrillation auriculaire (potentiellement mortelle) si l'on consomme du chocolat de manière modérée.

Cette conclusion a été publiée dans la revue Heart grâce aux recherches de scientifiques du Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), en collaboration avec des chercheurs de la Harvard TH Chan School of Public Health et de l’Université d’Aalborg et de l’Institut d’épidémiologie du cancer au Danemark.

On parle surtout de chocolat noir car il contient une teneur en cacao plus forte que le chocolat au lait. Et c'est dans le cacao que l'on trouve des flavanoles, des substances appartenant à la famille des flavonoïdes ayant la capacité de nous protéger des bactéries, des virus et des moisissures si l'on en croit le dictionnaire français des médicaments, le Vidal.