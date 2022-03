C'est prouvé, le bénévolat c'est bon pour la santé !

En vieillissant, quand les enfants quittent la maison ou qu’on arrive à la pension, on récupère du temps. Certains décident de mettre ce temps à profit pour le consacrer bénévolement aux autres. Mais saviez-vous qu’être bénévole avait aussi un impact positif sur la santé ? Le point avec Nicolas Evrard, journaliste pour "Plus Magazine".

En Belgique, on compte quelque chose comme 736.000 bénévoles. Le plus souvent dans le secteur culturel ou socio-culturel, le sport, l’aide sociale, l’enseignement, la défense des droits etc. Parmi ces volontaires, on remarque qu’un sur trois a plus de 60 ans. 23% des bénévoles sont pensionnés. Quelque part c’est normal, c’est une catégorie de population qui a souvent un peu plus de temps à y consacrer.

"Faire du bénévolat, c’est bien beau, mais, tout ceux qui en font ou en ont fait vous le confirmerons, c’est aussi un peu un sacerdoce. Non seulement on n’est pas payé – bon ça, c’est logique, c’est le principe – mais en plus il faut souvent y aller un petit peu de sa poche (pour le matériel, les déplacements, les moyens alloués sont souvent limités). On n’a pas toujours la reconnaissance des autorités qu’on mériterait. Alors que sans les bénévoles, il y a pas mal de secteurs qui ne pourraient pas tourner convenablement. Et puis, ça peut être assez crevant de temps à autres, tout de même", souligne Nicolas Evrard, journaliste pour "Plus Magazine".

Être bénévole, c’est bon pour la santé !

En 2019, la Mutualité chrétienne et la faculté de psychologie de l’UCLouvain ont réalisé une étude. Elle a conclu que les personnes qui sont impliquées dans la vie associative sont en meilleure santé. Elles consultent moins souvent leur médecin. Elles consomment moins de médicaments par rapport à la population générale du même âge. On remarque notamment un usage bien moindre des anti-dépresseurs et autres psychotropes.

Le fait de s’investir dans une cause, ça dope l’estime de soi. Parce que ce sont des activités altruistes, ou dans laquelle il y a une idée de transmission, de pas vers l’autre, tout ça, bah, quelque part, ça donne plus de sens à la vie. C’est-à-dire que, non seulement on vient en aide à une cause, mais aussi on va progresser dans sa vie personnelle, on va être confronté à ses propres failles, se poser des questions. En allant vers l’autre, on trouve un peu le chemin de soi-même, ça peut même parfois réparer des blessures d’enfance.

Alors évidemment, les gens qui se lancent dans le bénévolat ne pensent pas à ça quand ils s’engagent, c’est une démarche altruiste, mais c’est un des effets collatéraux positifs qu’ils en retirent.