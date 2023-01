C’est prouvé : la météo peut affecter votre état de santé !

La météo exacerbe les conditions déjà préexistantes, mais elle ne déclenche pas de maladie. Dans plusieurs pays du monde, la météo peut influencer les tendances suicidaires, et les comportements criminels. Ainsi, les crimes contre la personne augmentent durant l’été, alors que les crimes contre la propriété augmentent en hiver.

D’autres études comportementales ont démontré que des conditions météo favorables pouvaient même influencer certains comportements humains. C’est le cas pour la séduction, par exemple. "Des expériences ont été faites dans la rue : lorsque des passants approchent des inconnus dans la rue pour leur demander leur numéro un téléphone, on remarque que quand les conditions sont belles avec la haute pression, des vents faibles, du soleil et l’absence de précipitations, les gens sont plus enclins à communiquer leur numéro de téléphone" explique Gilles Brien.

Existe-t-il un traitement ?

La luminothérapie

On sait que l’absence de lumière en hiver est la première cause du "Syndrome Affectif Saisonnier", autrement appelé "la maladie du blues de l’hiver". On estime qu’à peu près 3% de la population des pays du nord sont affectées par le manque de lumière. Ce qui inclut la Belgique, la France et les pays du nord. Jusqu’à 1% de la population peut même être en incapacité de se lever le matin, à cause du manque de lumière. Dans ce cas de figure, la luminothérapie peut être utile. Cette technique est utilisée depuis les années 80. Elle propose de vous exposer 30 minutes au soleil le matin, via des lunettes artificielles par exemple. Elle permet de modifier votre humeur et vous donne l’impulsion nécessaire pour entamer une journée.