C'est prouvé, avoir un animal de compagnie est bon pour la santé

Les scientifiques ont examiné les données cognitives de près de 1400 Américains âgés de plus de 50 ans. La majorité d'entre eux (53 %) avaient un animal de compagnie au moment de l'étude et un tiers depuis plus de cinq ans.

Leurs données cognitives provenaient de la "Health and Retirement Study", une enquête longitudinale que l'université de Chicago mène tous les deux ans auprès d'un échantillon de plus de 26 000 Américains âgés de plus de 50 ans. Un score cognitif a été attribué à chaque participant à l'issue de plusieurs tests. Les chercheurs de l'académie américaine de neurologie ont croisé ces informations avec le nombre d'années en possession d'un animal domestique.

La présence d'une boule de poils a un véritable impact sur les capacités intellectuelles des seniors.

Les scores cognitifs des propriétaires d'animaux ont tendance à diminuer plus lentement que pour les participants n'ayant pas un chien, un chat, un lapin ou encore un oiseau dans leur vie.