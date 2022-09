C’est presque fait : Evenepoel, épatant de sérénité, tient sa Vuelta et sera sacré dimanche

Le jour de vérité pour Remco Evenepoel commence – comme attendu – sur un rythme très élevé. Derrière les échappées (dont Xandro Meurisse), les attaques fusent dans le Puerto de Navacerrada. Movistar a loupé le bon coup et veut visiblement mettre un homme devant et les équipiers d’Enric Mas multiplient les accélérations.



Le Wolfpack suit le mouvement et contrôle. Finalement, un gros groupe de contre se dégage. Movistar (Valverde, Mühlberger), UAE (Polanc) ou Astana (De La Cruz, Nibali), les équipiers des adversaires du maillot rouge sont présents. Quick Step laisse faire. Preuve de sa sérénité, Evenepoel s’autorise même une petite pause sanitaire dans la plaine. La formation Bora-Hansgrohe vient donner un coup de main pour protéger la 10e place de Hindley. La présence de Louis Meintjes, 11e à 13’53’’, inquiète.



Le Puerto Navafria permet à Pinot, Mäder et Mülhlberger de sortir du groupe de contre. Le trio rejoint la tête à l’approche du Puerto Canencia, 3e des 5 ascensions du jour. Le peloton navigue à 5 minutes. Pour Remco, c’est le scénario idéal. Tout se regroupe à l’avant, l’écart se resserre avec le peloton (4 minutes).



Comme on pouvait s’y attendre, Movistar prend les choses en main dans le Puerto de la Morcuera avant dernière ascension de cette 77e Vuelta. Enric Mas se dresse sur les pédales à 40 kilomètres de l’arrivée. Son accélération secoue le peloton et donne un sacré coup de ballet. Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Thymen Arensman et Ben O’Connor sont les seuls à suivre. Joao Almeida et Miguel Angel Lopez recollent avec un petit temps de retard. Carapaz, Higuita et Meintjes basculent en tête de ce col de 1ère catégorie. Ils entament la dernière ascension de ce Tour d’Espagne avec 1’23’’ sur un peloton où Van Wilder et Vervaecke sont revenus aux côtés d’Evenepoel.



Carapaz et Higuita s’isolent en tête. "Superman" Lopez lance la bagarre dans le Puerto de Cotos. Les autres candidats au podium réagissent, suivis de près par un Remco placide. Ces attaques font fondre l’avantage du duo Higuita-Carapaz. Mais le champion olympique trouve l'énergie de relancer encore l'allure et d'aller chercher sa 3e étape.