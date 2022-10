"C’est pourtant historique" : Genk, le leader dont absolument personne ne parle

Et là où Genk fait très fort, c’est que l’intersaison a été mouvementée et que quatre tauliers de la saison dernière ont quitté le navire limbourgeois cet été : Junya Ito (Reims), Jhon Lucumi (Bologne), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) et Theo Bongonda (Cadix). Quatre titulaires indiscutables qui avaient tous disputé au moins 35 matches la saison dernière :

Junya Ito 48 matches Kristian Thorstvedt 45 matches Theo Bongonda 43 matches Jhon Lucumi 37 matches

Ajoutons à cela feuilleton Cyriel Dessers, déjà reparti malgré un début de saison canon (3 buts en trois matches), et vous obtenez une ribambelle de trous à combler.

Fraîchement débarqué sur le banc après une saison XXL avec Malines, Wouter Vrancken ne s’est pas laissé démonter et a immédiatement décidé de faire du neuf… avec de l’ancien.

La preuve, des quatre transferts entrants (Samatta, Carstensen, Castro et Galarza), aucun ne comptabilise plus de 25% de temps de jeu. Seul Castro (236 minutes sur 1080, soit 22%) dépasse d’ailleurs la barre des 20%. Preuve que Vrancken estime que son noyau, quoiqu’orphelin des stars de la saison dernière, recèle encore d’un vrai talent intrinsèque qu’il suffit de remettre en musique.

Tablant sur un 11 de base quasiment indécrottable (8 joueurs du noyau ont participé aux 12 rencontres cette saison), le coach limbourgeois a donc remis Genk sur les bons rails.

En donnant sa chance au tout jeune, Bilal El Kandouss (né en 2004 !) et en forgeant une vraie identité collective. Identité collective qui saute aux yeux et qui dénote par rapport à certaines saisons récentes. Aujourd’hui, Genk ne se repose plus seulement sur le talent individuel de certaines stars (Bongonda, Ito) mais plutôt sur une vraie osmose collective et un danger qui peut venir… de partout (9 buteurs différents, 5 hommes à plus de trois buts).

Pas un hasard, d’ailleurs, si le meilleur buteur du club se nomme… Bryan Heynen, capitaine et milieu central de formation. Pas un hasard non plus si Paul Onuachu, cité sur le départ depuis belle lurette, a retrouvé goût au jeu et vient de planter 4 buts précieux en trois matches, redevenant la menace offensive qu’il était auparavant.

Face à Louvain, c’est d’ailleurs symboliquement lui qui a offert la victoire à son équipe. D’une belle frappe tendue à l’entrée de la surface, permettant ainsi à Genk de dépasser l’Antwerp pour s’installer en tête du championnat.

Sans faire de bruit mais en signant le meilleur départ de son histoire. 31/36, c’est en effet mieux qu’en 2011 et en 2019. 2011 et 2019, l’année des deux derniers titres du club.