"C’est pas possible de vivre comme ça" : Sara De Paduwa indignée par la situation d’Isabelle, maman solo

Isabelle est une maman seule qui doit souvent se priver pour élever ses trois enfants. Malgré son emploi, elle est hébergée avec sa famille au sein d’une association soutenue par Viva for Life à Rixensart car elle n’a pas les moyens de payer un loyer.

La Maison’elle est une maison d’accueil qui héberge des femmes avec ou sans enfants qui se retrouvent sans logement suite à un évènement de vie tel que des violences conjugales, de la précarité sociale, etc. Elle propose un accompagnement social et éducatif à des fins de réintégration et veille parallèlement à soutenir la parentalité. Un accompagnement personnalisé pour les enfants est également prévu.

Malgré son travail, la situation d’Isabelle reste très difficile et elle doit continuer de se priver de choses essentielles comme les soins de santé. Isabelle témoigne : "quand on est maman seule, il faut se priver sinon vous n’y arrivez pas".

Parfois elle doit dire non à ses enfants aussi, malgré ses sacrifices "ça fait mal au cœur mais c’est la réalité, parfois il faut dire non aux enfants". Isabelle est désemparée, elle se demande comment elle va faire pour s’en sortir "on se prive de médicaments parce qu’on n’a pas les moyens d’en acheter."

Comme elle l’explique, tout ça n’est pas prévisible, on ne sait pas prévoir qu’on va tomber dans la précarité et une fois qu’on y est, on cherche des moyens pour s’en sortir et il faut se battre.