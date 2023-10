"C’est pas fini" : émission spéciale attentat de Bruxelles sur VivaCité

Tout un stade confiné ! Le match des Diables a été stoppé à la mi-temps. Et voilà tout un stade confiné … du jamais vu chez nous. La bonne décision a-t-elle été prise ? Et comment cela a été vécu dans le stade ?

La Belgique a-t-elle sous-estimé le risque terroriste ? L’heure n’est pas aux polémiques mais on peut néanmoins poser des questions. A-t-on négligé le terrorisme pour le trafic de drogue ? Comment lutter contre des loups solitaires… et non pas des organisations qui préparent sur le long terme des attaques d’envergure. Comment choisir ses priorités et comment mener cette "guerre" sur notre territoire ?