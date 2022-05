C'est parti pour une semaine de météo estivale

Comme prévu, les grisailles s’étendent sur le centre et le sud de la Belgique. Il y a déjà de belles éclaircies ailleurs.

Vers midi, toute la Belgique sera sous le soleil. Nous aurons du beau temps toute la journée de la fête des mères avec de 14° à Ostende, 20° à Bruxelles et 20° à Virton.

La nuit prochaine sera étoilée. Minima : 6 à 9°.

Lundi sera une très belle journée. On atteindra 25° à Bruxelles, 24° à Tournai, 25° à Couvin et jusqu’à 26° à Hasselt.

Mardi, le ciel sera plus laiteux sur tout le pays et davantage en allant vers le nord-ouest. Le vent sera modéré. De l’air chaud avec de 20 à 26°.

Mercredi : très belle journée, les conditions resteront estivales et il fera encore assez chaud.

Jeudi et vendredi, on attend une relative dégradation : l’air sera un peu moins chaud mais toujours agréable avec des nuages plus envahissants. Le ciel sera plus nuageux que les jours précédents. A priori le temps restera sec.

Nous avons de bonnes chances d’avoir un très beau week-end .