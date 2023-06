C'est parti pour un week-end très chaud et normalement sec

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et le ciel dégagé et même très étoilé. Les minima seront haut pour la saison avec jusqu'à 18-19°.

Dimanche, nous aurons du beau temps toute la journée avec des températures maximales de 30-31° voir 32° par endroit. Un petit orage isolé sera possible sur l’ouest en fin d’après-midi, peut-être sur Tournai ou sur Gand et les environs.

La semaine prochaine, un temps toujours ensoleillé et sec à l'horizon mais des températures qui vont très légèrement baisser et nous allons perdre +-1° par jour cette semaine. La chaleur sera donc encore bien de la partie. On pourra peut-être avoir un temps orageux en fin de semaine prochaine à l'est mais cela reste encore fort imprécis.