C'est parti pour les festivités du 15 août à Liège

Coup d'envoi des festivités en Outremeuse ce lundi à Liège. Au total, 200.000 personnes sont attendues dans ce quartier historique de la ville.

Le 15 août, c'est une tradition religieuse, folklorique et festive. Et à Liège, on n’attend pas pour faire la fête.

Dans les rues d'Outremeuse, les festivités débutent aujourd'hui par des fleurs offertes à toutes les Marie du quartier. Des célébrations arrosées jusqu'au bout de la nuit, mais toujours avec modération, histoire d'être prêt dès le lendemain matin.

Car le 15 août se poursuit avec la messe en wallon et la procession de la Vierge Noire. "Nous avons une très vieille Vierge Noire qui est portée par les scouts à travers le quartier, et qui est en général fleurie" explique Francis Atta, le président de la République Libre d'Outremeuse.

Une vieille tradition à laquelle il faudra ajouter, l'après-midi du 15, le cortège des géants. Un moment familial qui fait le bonheur des petits et grands. "On n'y voit jamais les mêmes" poursuit le président. "A part la tête de cortège qui est toujours composée des éléments liégeois, comme les géants de la province de Liège, on va retrouver des groupements folkloriques invités."