C’est officiel : notre pays connaît la première vague de chaleur en septembre de son histoire

Nous sommes sur une zone tampon assez étroite, car mardi, on sera proche des 25° (24°). Il y aura une petite période orageuse lundi et mardi, et ensuite le temps redeviendra plus variable, avec des températures on l’espère un peu plus fraiches.

D’ici là, hydratez-vous, pensez dans votre entourage aux personnes plus vulnérables, et protégez-vous du soleil : l’avertissement chaleur de l’IRM reste d’application sur une large partie du pays à l’exception de la région côtière et de la province du Luxembourg, jusqu’à lundi.