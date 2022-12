C'est officiel : le meilleur film de tous les temps est belge

Depuis 1952, le magazine britannique Sight & Sound demande à des professionnels du cinéma (critiques, programmateurs, cinéastes, etc.) de livrer leurs dix films préférés de tous les temps. Le classement qui en résulte, publié tous les dix ans, est devenu un des prestigieux du monde du cinéma. Si pendant plus de cinq décennies, "Citizen Kane" d'Orson Welles a été considéré comme le meilleur film de tous les temps, c'est en grande partie à cause de cette fameuse liste.

Dix ans après le dernier classement, qui avait vu "Sueurs froides" d'Alfred Hitchcock prendre les devants, la nouvelle liste, qui réunit plus de 1600 professionnels, est arrivé ce 1er décembre avec fracas, et un nouveau numéro un qui en a surpris plus d'un. Pour la première fois de son histoire, c'est un film signé par une réalisatrice qui arrive en tête du classement. Et, signalons, le film est belge ! Plus de 1600 professionnels de par le monde se sont mis d'accord pour élire "Jeanne Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles".



Réalisé en 1975 par Chantal Akerman, alors qu'elle n'avait que 25 ans, cette oeuvre monumentale est d'une radicalité indéniable. Pendant presque 200 minutes, la réalisatrice se concentre sur les faits et gestes de sa protagoniste, Jeanne Dielman, une femme solitaire, veuve et mère, qui mène une vie millimétrée en tout point. Le film ne nous épargne rien des mouvements de son quotidien, du découpage des pommes de terre aux actes de prostitution auxquelles elle se livre quotidiennement, en passant par ses repas silencieux avec son fils. Son morne quotidien pourrait être d'un ennui profond, mais Akerman en fait un objet de fascination. Chaque décalage dans sa routine, chaque geste mal placé dans le cadre très fermé de son existence devient une terrible secousse, et fait de ce drame radical une oeuvre à suspense.