C’est officiel, "La Reine des Neiges 3" et "Toy Story 5" verront le jour

Les temps sont durs pour l’entreprise qui vient de perdre 2,4 millions d’abonnés sur sa plateforme de streaming durant les 3 derniers mois de l’année 2022.

En quête de rentabilité, Disney a pris des mesures comme le licenciement de 7 000 personnes ou le développement de projets rentables pour faire remonter ses chiffres.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a fait cette annonce lors d’une conférence téléphonique annonçant les résultats trimestriels de la société aux grandes oreilles : “Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer que nos studios d’animation préparent des suites à nos franchises les plus populaires […] Nous en dirons bientôt plus, mais c’est un excellent exemple de la façon dont nous devons capitaliser sur nos marques et franchises”.

Rien d’étonnant pour la saga "La Reine des Neiges" qui avait engendré 3 milliards de dollars de recettes grâce à ces deux premiers volets. Par contre, "Toy Story 4" avait été annoncé comme le dernier film de la franchise. Il semble que le directeur soit revenu sur sa décision, "Toy Story 3" et "Toy Story 4" avaient rapporté plus d’un milliard de dollars au box office mondial.

Les détails de ces films n’ont pas encore été dévoilés selon le Huffingtonpost mais Disney va leur apporter toute son attention.