C'est officiel : Anderlecht s'attache les services d'Anders Dreyer, un ailier danois de 24 ans

"Je me décrirais comme un joueur qui aime recevoir le ballon. Qui aime joueur et mettre une forte pression pour récupérer le ballon très haut et contre-attaquer. Qu’il s’agisse d’un assist ou d’un but : aucune importance pour moi, tant qu’on marque et qu’on gagne beaucoup. Le maillot d’Anderlecht est cool, il a une belle couleur. Le logo avec les trois étoiles, je sais ce que ça signifie. C’est une grande responsabilité quand tu portes ce maillot et que tu entres dans le stade. Je me sens prêt et j’ai envie de jouer pour un si grand club. C’est un plaisir. J’ai vraiment hâte de commencer", indique le joueur sur les réseaux sociaux du club bruxellois.

Ce dimanche, à 13H30, le RSCA se déplace sur la pelouse du FC Bruges.