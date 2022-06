C’est notamment ici que le cinéma est arrivé en Belgique, les galeries royales St-Hubert ont 175 ans

Au départ, les galeries Saint-Hubert ont été baties sur une zone marécageuse où passait un petit cours d’eau, le Saint-Hubert, qui leur a donné son nom. Il s’agit d’une rue péitonne couverte par un toit en verre. "En fait, la rue est privée. Mais elle fait l’objet d’une servitude publique avec la Ville de Bruxelles. C’est pour cela qu’on doit laisser le passage et les entrées ouvertes en permanence, ainsi que pour ceux qui habitent ici. Ils doivent pouvoir rentrer quand ils le veulent". Celui qui explique tout cela connaît bien la situation, puisque c’est sa famille qui a construit l’endroit et le possède toujours entièrement aujourd’hui, Alexandre Grosjean. "Ce n’est pas tellement une galerie commerçante comme on l’entend de nos jours. C’est plutôt une rue couverte avec des magasins, mais aussi des bureaux, 150 logements aux étages et une forte vie culturelle avec un cinéma et des théâtres. C’est sans doute cette mixité, comme une ville dans la ville, qui explique que les galeries existent toujours aujourd’hui".