Quand le Père Noël débarque avec beaucoup, beaucoup d’avance, certains trouvent que c’est vraiment trop tôt, d’autres amoureux de Noël, en revanche, sont très contents de déjà pouvoir plonger dans la féerie des fêtes de fin d’année. En tout cas, en ce début d’octobre, certains commerces affichent déjà des airs de mois de décembre. Beaucoup de clients y passent juste en curieux, d’autres font déjà leurs achats de décorations par crainte notamment de ne plus avoir autant de choix dans quelques semaines. A Mouscron, chez Famiflora (jardinerie et décoration), un énorme espace dédié à Noël attire d’ores et déjà du monde. L'univers Noël s’y étend sur 2500 m2 et l'installation a commencé à la fin du mois d’août !