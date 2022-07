« C’est mon fils et il est champion du monde » : le père de Jake Wightman, speaker du stade, commente la victoire de son fils aux Mondiaux de Eugene

C’est sans doute la belle histoire, l'anecdote la plus attendrissante des Championnats du monde d’athlétisme d’Eugene jusqu’à présent. Contre toute attente, Jake Wightman a soufflé la victoire sur le 1.500m Hommes au champion olympique en titre et grandissime favori, Jakob Ingebrigtsen. Une fameuse surprise et un sacre pour le Britannique commenté par son papa Geoff en personne, son coach et speaker du stade pour l’évènement.

Non sans émotion mais en gardant un certain professionnalisme, le père de Jake, s’est permis de lâcher à son micro après la victoire de son protégé : "c’est mon fils, je l’entraîne et il est champion du monde", attisant la clameur dans les tribunes d’Eugene