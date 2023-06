"C’est Magnifique", quand Cole Porter amène le cancan à Broadway

Dans sa chronique Dans l’air du temps, Réal Siellez nous raconte l’histoire d’une chanson qui convoque l’émerveillement et le chic à la française, selon un Américain.

Cole Porter et la France, et notamment Paris, c’est une véritable histoire d’amour. Les années parisiennes de Cole Porter lui inspireront d’ailleurs de nombreuses chansons mais également une comédie musicale, Can-Can, d’où est issue la célèbre chanson C’est Magnifique.

La vie nocturne et festive du Paris de la belle époque

Dans cette comédie musicale, qui se déroule dans le milieu des cabarets parisiens, et notamment de Montmartre, le plus francophile des compositeurs outre-Atlantique s’amuse avec la langue, faisant rentrer des expressions typiquement francophones dans ses chansons américaines. Il met ainsi en musique et en scène un esprit qu’il veut brillant à la nature sophistiquée… Même quand un amant est éconduit, Cole Porter veut y apporter la vision américaine du "chic à la française".

La production originelle de Can-Can se fait au Shubert Theatre à Broadway en 1953 par Abe Burrows… l’action est simple, nous sommes en 1896 à Montmartre, le french cancan est interdit. Mais une femme, la Môme Pistache, le danse tous les soirs dans son night-club. Elles et ses filles usent de charmes pour obtenir l’indulgence auprès des autorités. Le jeune et ambitieux juge Philippe Forrestier est bien décidé à faire respecter la loi. Mais de la rencontre entre le juge et la reine de la nuit naîtra un puissant amour et leur fera vivre une série de rebondissements entre scandale et menace de fermeture du lieu de fête… La première chanteuse à avoir incarné cette chanson "C’est Magnifique" est une chanteuse et actrice qui aura partagé toute sa vie entre la scène parisienne et new-yorkaise, et son nom est Lilo…

"Ce n’est pas la meilleure œuvre de Cole porter, et le livret de Abe Burrows est démodé et terre à terre… Ces Messieurs sont fascinés par la perversité du Montmartre de la belle époque dans les années 1890." Voilà comment le critique Brooks Atkinson accueillera ce spectacle dans les colonnes du New York times le 8 mai 1953… Il faut dire que nous sommes en plein Maccarthysme, cette politique de la chasse aux sorcières dans une Amérique profondément anticommuniste mais surtout paranoïaque de voir une politique assimilée à l’URSS débarquer au pays des pères fondateurs… À cette époque, les milieux artistiques étaient fortement surveillés et réprimés par la politique ultra-capitaliste de McCarthy.

C’est dire que cette comédie musicale où Cole Porter met en scène, dans une histoire primesautière, un juge qui finit par se défroquer, c’est un véritable pied de nez joyeux à la politique en place.