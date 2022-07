C'est les vacances, j'apprends à déconnecter !

Dans ce podcast, Adrien Devyver et ses invités abordent le thème de la déconnexion. Dans notre entourage, on connaît tous quelqu'un pour qui le mot "déconnexion" est inconnu. Pourtant, pendant nos jours de congé, lâcher prise est essentiel. Se déconnecter des réseaux sociaux et de son boulot pendant un moment, c'est bon pour la santé !

Cet été, Adrien Devyver et ses invités discuteront santé, grâce au podcast natif: L’été de La Grande Forme ! Entouré de témoins et de médecins spécialistes, l'animateur abordera plusieurs problématiques liées à la santé, qu'on rencontre tous en été. Alors préparez votre plus bel le tenue de plage, et rejoignez-nous sur Auvio pour en apprendre toujours plus sur la santé !