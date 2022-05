C’est le retour des beaux jours : comment gérer la transpiration des pieds ?

La transpiration est un phénomène naturel, tout à fait normal. On transpire tous l’équivalent d’un quart de litre par jour de transpiration, à chaque pied. La transpiration a pour but, de refroidir notre corps. Lorsqu’il fait plus chaud, on transpire donc plus ! Lorsqu’elle devient excessive, on appelle cela de "l’hyperhidrose." Cette hyperhidrose pourrait être due à l’hyperactivité des glandes sudoripares, stimulées par des causes physiques telles que :

Le sport intense ;

Des chaussures hermétiques ;

Des chaussettes en nylon ;

Un manque d’hygiène ;

Une sur sollicitation des pieds ;

Une Mauvaise qualité de la matière des chaussures ;

Ou pour des raisons psychologiques

Stress

Anxiété

Cette transpiration à l’excès peut entraîner des infections bactériennes et mycologiques. Cela peut donner des fissures et des infections assez graves voire, très douloureuses.