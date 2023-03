C'est le printemps ! Une semaine pour apprendre à aimer les sciences en province de Namur

Le printemps des sciences s'installe dans notre province jusqu'au 26 mars. L'Université de Namur, L'henallux, la Haute Ecole Provinciale et la Faculté Agronomique de Gembloux organisent des ateliers et des activités pour faire découvrir les sciences et les technologies aux plus jeunes. Il y a les activités scolaires, mais aussi des ateliers pour le grand public. Laboratoires, expériences, démonstrations publiques, spectacles, projections, conférences, il y en a pour tous les goûts. Julie Defise et Stéphane Wallraf, du département technique de l'Henallux sont venus nous expliquer ce qu'ils organisaient pour l'occasion dans l'émission Namur Matin sur Vivacité. Le programme de cette année en province de Namur se trouve ici.