C’est le printemps depuis ce 1er mars après un hiver 2022 sans un seul jour d’hiver

Un jour d’hiver est une journée où la température maximale est inférieure à 0 °C. La valeur a toujours été positive dans la station de référence. La normale est de 5,6 jours.

Les thermomètres sont tout de même descendus sous 0 °C pendant la nuit, mais beaucoup moins fréquemment que la norme de 29,7 jours. Durant les mois de janvier, février et mars (l’hiver météorologique), les minima étaient négatifs à Uccle durant 16 jours.

Le jour le plus froid à Uccle était le 22 décembre (-4,2 °C) et le jour le plus chaud dans la station de référence était le 1er janvier (14,3 °C). Dans le pays la température la plus élevée fut mesurée le 30 décembre (15,8 °C à Assenede et Brasschaat) et la température la plus basse le 22 décembre (-10,9 °C à Saint-Vith).