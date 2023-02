"C’est le premier choix du coach" : Nicolas Raskin a-t-il déjà mis tout le monde d’accord aux Rangers ?

C’était l’un des gros épisodes du dernier mercato hivernal en Pro League et, heureusement, une issue a pu être trouvée : sur une voie de garage au Standard où son aventure s’est terminée en eau de boudin, Nicolas Raskin a profité des tout derniers instants du mercato pour filer du côté des Glasgow Rangers. Un club mythique où il a, semble-t-il, déjà mis tout le monde d’accord.

Dans son article qu’il consacre aux Rangers, Christopher Jack, journaliste qui suit le club de très près, fait le point sur l’acclimatation du Diablotin au sein du groupe. Selon lui, il a déjà marqué des points aux yeux de son entraîneur : "À l’époque, quand Raskin est arrivé du Standard, le coach avait été très enthousiaste sur ce que le joueur pouvait apporter à l’équipe. Les premières impressions ont été très positives. Sa façon de couvrir du terrain va beaucoup plaire aux supporters. Il n’y a rien de frénétique dans sa façon de jouer, tout est très discipliné."

Le journaliste va même plus loin en citant les qualités de l’ancien Liégeois, polyvalent et précieux dans l’entrejeu : "Il peut jouer en tant que six ou en tant que huit. Il apporte cette énergie qu’on pourrait s’attendre à voir d’un gars de 21 ans, mais c’est son envie de jouer vers l’avant et sa faculté à jouer la tête levée, qui impressionne pour l’instant. Pour la 2e fois en une semaine, il a fait mieux que son partenaire Glen Kamara" avance-t-il, après avoir titré que Raskin était désormais le choix numéro 1 du coach dans l’entrejeu.