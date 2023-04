David Méndez Yépez est un artiste complet et engagé, né en Belgique alors que ses parents effectuaient leurs doctorats à l’UCLouvain. Ayant suivi sa scolarité en communauté flamande et en communauté française, David manie avec habileté la langue de Vondel, celle de Molière et l’espagnol, une richesse linguistique qui a nourri son parcours et sa création artistique.

Après avoir obtenu une bourse de la Commission européenne pour étudier l’économie et l’éthique, David a travaillé pendant quatre ans au Centre National de Coopération au Développement, avant de se lancer pleinement dans l’aventure musicale avec son projet "Chicos y Mendez". Son talent d’auteur-compositeur-interprète a rapidement été salué par la critique et le public, et son répertoire témoigne d’une profondeur et d’une sensibilité qui touchent en plein cœur.