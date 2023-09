C'est le moment de mesurer l'éventuelle présence de radon (un gaz radioactif) à votre domicile ou sur votre lieu de travail

L'agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) appelle, pour la dixième année consécutive, les citoyens à mesurer le taux de radon chez eux. L'agence organise son "Action radon" annuelle qui se déroule sur une période d'analyse trois mois, comprise entre octobre et avril.

Le radon est un gaz radioactif, qui tue entre 500 et 800 personnes chaque année en Belgique, que l'on retrouve sur le sol et dans les roches. Il peut s'infiltrer dans les bâtiments par les fissures présentes au niveau des sols et des murs ou par les tuyaux. Il est incolore, inodore et sans goût, ce qui en fait une menace invisible pour notre santé, indique l'AFCN.

En grande quantité et dans les espaces clos, le radon représente un réel danger. Après le tabagisme, le radon est la cause la plus fréquente de cancer du poumon dans notre pays, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

C'est pourquoi l'AFCN appelle les Belges à mesurer le taux de radon dans leur habitation ou au boulot. Pour ce faire, l'Agence met à disposition des détecteurs sur un site internet dédié au prix de 15 euros. Le détecteur de radon doit rester trois mois dans un espace fort occupé du rez-de-chaussée du bâtiment. Les mesures doivent se produire durant entre octobre et avril car les bâtiments sont alors ventilés moins souvent et le radon peut s'y accumuler. Les mesures peuvent ensuite être envoyées à l'Agence pour analyse.

Le sud de la Belgique a davantage de problèmes de radon que le nord en raison de la surface rocheuse qu'on y trouve. "Les zones à risque élevé se trouvent surtout dans les régions de Verviers, Bastogne et Neufchâteau, Dinant et Marche ainsi qu'en Brabant wallon", précise l'AFCN.