C’est le moment de chausser vos skis, les pistes seront ouvertes ce week-end sur les sommets wallons

La neige tombe ce vendredi et est tombée durant la nuit dans l’ensemble du pays mais plusieurs lieux attendent ce manteau blanc avec plus d’impatience que les autres : les rares pistes de ski alpin de Belgique. Et les travailleurs ont le sourire, on va pouvoir skier tout le week-end.

La baraque de Fraiture s’attend près de 1000 skieurs par jour durant le week-end. Plusieurs centimètres de neige depuis le début de semaine. Ajoutez encore une bonne pelletée de flocons dans la nuit de jeudi à vendredi et vous obtenez des sourires dans toute la station : "Nous sommes deux temps pleins ici à l’année et ce week-end, nous serons 25 travailleurs pour les pistes mais aussi tout l’Horeca", explique Julie Léonard, directrice de la station qui culmine à 652m d’altitude.

Des températures très basses ou négatives jusqu’au mardi 24 janvier annoncent du ski dans des conditions convenables tout le week-end avec des cumuls annoncés de 5-10 centimètres pour la baraque de Fraiture et jusqu’à 10-15 centimètres dans les hautes fagnes. Ce n’est pas l’Alpe d’Huez mais c'est tout près, les amateurs ne vont pas se plaindre.

A la baraque de Fraiture, les trois remontées mécaniques et la longue piste seront ouvertes tout le week-end. A Ovifat, dans les hautes fagnes, les deux pistes et les montées mécaniques devraient aussi accueillir la foule jusqu’à dimanche. La station, dont les canons à neige ne tournent que quand les températures sont négatives, pourra accueillir les visiteurs sur une belle poudreuse. Dans les cantons de l’Est, plusieurs pistes de ski de fond devraient aussi être accessibles. Pour avoir des certitudes et ne pas vous déplacer pour rien, rendez-vous sur les sites de l’Office du tourisme des Cantons de l’Est ou de la baraque de Fraiture.