C’est le moment d'ajouter de l’eau de distribution à votre citerne d’eau de pluie. Pas n’importe comment, souligne Aquawal.

Notre pays traverse une période de sécheresse dont on ne voit pas la fin à court terme. Les producteurs et distributeurs d’eau conseillent de remplir les citernes d’eau de pluie dès maintenant, afin d’alléger le réseau quand la météo sera encore plus chaude. La plupart des propriétaires trouveront le conseil inutile : leur citerne est souvent équipée d’une vanne et d’un clapet anti retour assurant le basculement d’un réseau à l’autre. Mais voilà, ce système très largement répandu est illégal.